- Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, conduse de un sofer in varsta de 58 de ani si unul de 33 de ani. Din primele informatii, barbatul de 33 de ani care se afla la volan, o pasagera aflata pe locul din dreapta si doua fete care erau in masina au fost cu totii raniti. Din cealalta masina,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la un apartament situat intr-un bloc de pe strada Canta. Conform pompierilor ieseni a luat foc un frigider, iar apartamentul a fost "inundat" cu fum. Pentru stingerea focului la fata locului au fost trimise doua autospeciale de interventie si stingere cu…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, la spalatorie de pe strada Campul Painii din Cluj Napoca. La ora 4.59 ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu care se manifesta la o spalatorie auto pe str. Campul Painii din Cluj Napoca. Pentru stingerea incendiului, la locul evenimentului…

- Articolul Incendiu de proporții, in localitatea Siriu. Patru persoane au suferit atac de panica se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incendiu uriaș a izbucnit, luni dupa-amiaza, in satul Muscelușa, din comuna buzoiana Siriu. Potrivit martorilor, trei cladiri au fost cuprinse de foc, iar cateva…

