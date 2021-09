Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs marti dimineata la un hotel din Eforie Sud. 16 persoane, intre care 5 copii, au fost coborate de pompieri de pe acoperisul imobilului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, citat de Agerpres . O persoana care fusese intoxicata cu fum a fost transportata…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti la un hotel din Eforie Sud, unde se aflau peste 80 de turiști. O persoana a fost intoxicata cu fum și dusa la spital, iar alte 16, dintre care cinci copii, au fost coborate de pompieri de pe acoperisul cladirii, potrivit News.ro . Potrivit…

- Incendiu in localitatea Faurei Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a izbucnit un incendiu la acoperisul unei case, pe strada Padurilor din localitatea Faurei.Misiunea este…

- O locuinta din Popesti a fost distrusa de flacari, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare lasata aprinsa, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati seara trecuta, in jurul orei 22,00, sa…

- Un numar de 12 persoane au fost evacuate, sambata, dintr-un bloc din municipiul Galati, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare uitata aprinsa pe balcon, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina la un…

- Incendiu pe Autostrada Soarelui Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta. Din primele informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un incendiu a izbucnit la un autoturism, la km 185, pe sensul de mers spre Bucuresti.Sursa foto…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Saturn din judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Saturn din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la acoperisul unui bloc cu patru etaje din municipiul Campina. 25 de persoane au fost evacuate din locuințe. Pompierii ajunși la fața locului au stabilit ca focul a fost produs de un fulger, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit…