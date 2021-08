INCENDIU la un grajd din Iclod. Au intervenit pompierii din Dej – FOTO Un incendiu a izbucnit ieri dupa-amiaza, in jurul orei 15:45, in localitatea Iclod. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un grajd. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale și 7 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, voluntari de la SVSU Iclod, precum și polițiștii. Conform ISU Cluj, ”a ars acoperișul grajdului și al aurii aproximativ 120 mp, 5 tone de fan, 200 kg faina”. Un cal a fost evacuat in ultima clipa din calea flacarilor. Din fericire nu s-au inregistra victime, ci doar pagube materiale. Din cercetarile preliminare s-a stabili… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un parașutist tanar in varsta de doar 23 de ani a efectuat o aterizare nu tocmai reușita. Sportivul a intrat in vegetație și a suferit mai multe rani. Medicii sosiți la fața locului au fost nevoiți sa cheme un elicopter SMURD pentru a putea fi transportat de urgența la spital. „Astazi 08 august…

- Pe 1 august, mai mulți pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost inaintați in gradul urmator la termen. Conform datelor ISU Cluj: IN GRADUL DE LOCOTENENT-COLONELMaior SAVA Ioan ADRIAN-AUGUSTIN IN GRADUL DE PLUTONIER ADJUTANT ȘEF:Plutonier adjutant CATALIȘAN Octavian PASCU-OCTAVIANPlutonier…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați in aceasta dimineața, la ora 09:07, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un lacaș de cult din localitatea Sacoșu Turcesc. „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Statiei de Pompieri Buziaș si Detașamentului 1 Timișoara cu…

- Un incendiu a izbucnit ieri dupa-amiaza, in jurul orei 14:50, in localitatea Cațcau. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un imobil de locuit, iar la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala. ”In momentul sosirii la fața locului,…

- In aceasta noapte, in jurul orei 03.22, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit, la un apartament, situat la parterul blocului de pe Aleea Mureșului, in municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat doua echipaje, 12 pompieri militari cu doua autospeciale de stingere cu…

- Bucați din fațada unui balcon „prezentau instabilitate” la intersecția dintre strada Ciocârliei și strada Fabricii, o zona foarte aglomerata. Oamenii circula constant pe trotuarul de sub acel balcon. Pompierii au…

- Un incendiu la o mașina a izbucnit, ieri dupa-amiaza, in localitatea Coplean. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la un autoturism. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. Conform Inspectoratului…