- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la un depozit de produse alimentare situat in municipul Cluj-Napoca, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Primele informatii arata ca nu sunt victime, transmite news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, incendiul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, incendiul se manifesta la o hala, de aproximativ 300 de metri patrati, de pe bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, unde este un depozit de produse alimentare.ISU intervine cu 3 autospeciale de stingere.

- Comuna Subcetate a ramas nealimentata cu curent electric, sambata seara, dupa ce un copac a cazut peste firele de electricitate, in urma unei furtuni, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, o echipa a distribuitorului de energie electrica intervine…

- Spania, Portugalia și Olanda au intrat in zona roșie, in timp ce Grecia – una dintre destinațiile de vacanța preferate de catre romani – a intrat in zona galbena, incepand de la miezul nopții de sambata spre duminica, potrivit deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a…

- Un muncitor a fost prins, vineri, intr-un sant de aproximativ doi metri adancime, sub un zid de caramida care s-a prabusit din cladirea scolii din localitatea Vladomira, judetul Iasi. Barbatul a fost dezgropat pana la nivelul capului, dar este inconstient si nu respira. Accidentul s-a produs…

- Fundația Mihai Eminescu Trust din Sighișoara a donat miercuri, 23 iunie, Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș, o autospeciala de transport victime in caz de accident ori dezastru, in afara oricarei amenințari de natura biologica. Potrivit informațiilor furnizate…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a izbucnit in comuna Brazi, la o hala de depozitare a unei societati comerciale care are ca obiect de activitate colectarea si incinerarea deseurilor periculoase.Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 400 mp,…

- Patru autoturisme au fost avariate, marti, de un copac doborat de vant in orasul Topoloveni din judetul Arges. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, un alt copac a cazut pe un drum din localitatea Parvu Rosu. "Pompierii argeseni intervin pentru degajarea a doi copaci…