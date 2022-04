Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic, luni, la un depozit de reciclare a hartiei și plasticului, in Sacoșu Turcesc, județul Timiș. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce o hala s-a aprins, iar focul a cuprins carton, lemn, plastic, dar și acumulatori depozitați la sol. Intervin pompierii din Timișoara, Buziaș,…

- In aceasta seara, in urma unui apel la 112, ISU Banat a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un depozit reciclare celuloza și plastic, in localitatea Sacoșu Turcesc. A urmat o mobilizare generala de pe intreg judetul Timis. A fost alertata Stația de Pompieri Buzias și trimise la locul intervenției…

- Accident in Timiș. O clipa de neatenție putea avea urmari grave pentru un șofer nevinovat. Un barbat in varsta de 57 de ani a condus un autoturism pe DJ 592 A dinspre localitatea Sacoșu Turcesc...

- Pompierii de la ISU Timiș au fost chemați, luni, la ora 18, sa stinga un incendiu izbucnit la o casa și la garajul anexat locuinței, din localitatea Uliuc, comuna Sacoșu Turcesc. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD tip B din cadrul…

