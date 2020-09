Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Torontalui din Timisoara. Au luat foc peste o 1.000 de baloti de paie. Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați la ora 15.15, sa intervina la un incendiu de pe Calea Torontalului din Timișoara. La sosirea echipajelor la fața locului,…

- Accident de circulație, joi dimineața, in Calea Torontalului din Timișoara. Un motociclist a ajuns la spital dupa ce a lovit un cal care i-a taiat calea. Animalul era nesupravegheat, spun polițiștii.

- Consiliul Județean Timiș crește bugetul alocat in acest an dezvoltarii Aerodromului Cioca, de pe Calea Torontalului din Timișoara. Astfel, astazi s-a luat decizia alocarii a peste 800.000 lei pentru noi lucrari. 340.000 merg catre realizarea unui heliport, iar 500.000 sunt prevazuți pentru securizarea…

- Un autoturism a ajuns, in aceasta dimineața, intr-un șanț de pe marginea Caii Torontalului din Timișoara, in urma unui accident rutier. In mașina care a ieșit de pe carosabil se aflau doua persoane, care au primit ingrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital, transmit…

Incepand de marți, 7 iulie, se lucreaza pe strada Grigore Alexandrescu, tronsonul cuprins intre Calea Torontalului și Calea Aradului. Porțiunea care urmeaza...

- O alta bicicleta a fost furata din Timișoara, de data aceasta din Calea Torontalului. Ați vazut-o prin oraș? Pagubitul ofera recompensa. Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești!” continua.