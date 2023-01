Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un depozit cu produse alimentare situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Suprafata afectata este 250 de metri patrați, cu posibilitatea de extindere la intreg depozitul. . Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit situat pe bulevardul Iuliu…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata, in judetul Arges, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 65B, in localitatea Bradu, județul Argeș, conducatorul unui autoturism care se deplasa de pe…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a continuat, in acest week-end, controalele demarate saptamana trecuta la cluburi, discoteci și sali de evenimente, verificari al caror rol este cel de a impune respectarea legislației privind prevenirea incendiilor in zone in care se aduna un…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18.00, se efectueaza lucrari de reparații covor asfaltic pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București, fiind restricționat traficul pe a doua banda intre kilometrii 68+500 metri – 70. Conducatorii auto…

- Un accident rutier in urma caruia au rezultat 7 victime a avut loc marți seara pe Autostrada A1, intre localitațile Pecica și Nadlac, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.

- Traficul este blocat pe A1, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Pitești, a transmis luni, 7 noiembrie, la ora 17.35, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. „Traficul este oprit aproximativ 20 de minute pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 34,…

- Patru persoane au fost transportate la spital, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe breteaua de urcare pe Autostrada A3 de la Gilau, fiind implicate doua autoturisme. Traficul a fost oprit in urma accidentului. "Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Gilau au intervenit in aceasta…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intre care un copil de cinci ani, intr-un accident care a avut loc, sambata, pe autostrada A1 Deva - Timisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.