Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte doua se afla sub daramaturi, in urma unei explozii, care a avut loc miercuri, fiind provocata de acumulari de gaze, intr-o cladire rezidentiala cu mai multe etaje din orasul Balasiha, in apropiere de Moscova, scrie Reuters, care citeaza agentia de stiri controala de stat RIA.

- Serviciul de urgenta al Rusiei a anuntat joi seara, 10 august 2023, ca un depozit din Odintovo, orasel situat la vest de Moscova, intre resedinta oficiala a presedintelui Vladimir Putin din afara capitalei ruse si aeroportul international Vnukovo, a luat foc, a transmis agentia oficiala de presa TASS,…

- Cel puțin 38 persoane au fost ranite in urma unei explozii puternice produse la o uzina militara care produce in special special binocluri și lunete optice pentru armata din orașul Sergiev Posad, aflat la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Moscova, conform Reuters și The Moscow Times. Deflagrația…