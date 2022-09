Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la un depozit de mobila din localitatea Giarmata, langa Timisoara. Fumul gros poate fi observat de la o distanta de 10 kilometri. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit, marti seara, in jurul orei 20.00 la un depozit de mobila din Giarmata. Aproximativ 30 de pompieri…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a 4 minore, in varsta de 16 și 17 ani, disparute din localitatea Giarmata,județul Timiș. La data de 03.09.2022, in jurul orei 17:00, KRAUBVOGEL CORINA-DOINA (17 ani), FRANK ANA-MARIA(16 ani), VASILIU ANDREEA(16…

- CARAȘ-SEVERIN – FC Progresul Ezeriș va intalni sambata, 3 septembrie, de la ora 17:00, formația ACSO Filiași, pe stadionul Gloria, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VII-a! „Ne așteapta un meci greu, impotriva unei echipe pe care nu o cunoaștem. Din informațiile pe care le-am adunat, Filiașiul are jucatori…

- Echipajele de la ISU Timis au intervenit in aceasta dupa amiaza in Sanmihaiu Roman dupa ce a fost semnalat un incendiu la o locuinta din localitate. Un barbat in stare de inconstienta a fost gasit in curtea imobilului In jurul orei 18.10 autoritatile au fost instiintate despre eveniment. La fața locului…

- Pompierii aradeni au luptat astazi cu trei incendii de vegetație. Cel mai mare dintre ele a cuprins peste 50 de hectare de grau, in zona localitații Aluniș, și s-a propagat pana la limita dintre județele Arad și Timiș. ISU Arad a trimis la fața locului trei autospeciale cu apa și spuma (cu 15 subofițeri),…

- Debandada instaurata in interiorul PNL Timis a mai produs un episod ilar in urma cu putine zile. Astfel, pe Grupul de WhatsApp al primarilor PNL din Timis au aparut, brusc, doua nume noi. Este vorba de Claudiu Mihalceanu si Gheorghe Pop, primarii PMP ai comunelor Giarmata si, respectiv Bucovat. De mentionat…