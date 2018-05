Stiri pe aceeasi tema

- 300 de tone de plastic, dintr-un depozit, ard violent in localitatea Bucov, din judetul Prahova. Flacarile s-au extins si la o cladire de birouri si risca sa ajunga, in scurt timp, la un rezervor de 400 de litri de motorina.

- Pompierii de la Detasamentul Urziceni au fost alertati miercuri seara, in jurul orei 20.30, pentru a interveni la stingerea flacarilor care au cuprins un depozit de materiale plastice, rebuturi din fibra de sticla si policarbonat, precum si textile.