Incendiu la un depozit de carburant rusesc din apropierea graniței cu Ucraina Un puternic incendiu a izbucnit sambata in Belgorod, un oraș aflat la aproximativ 40 de km de granița cu Ucraina, din care se aprovizionau unitațile ruse de lupta. Guvernatorul regiunii Belgorod a Federației Ruse, Viaceslav Gladkov, susține ca un proiectil ar fi lovit depozit de combustibil. „Avem din nou bombardamente. Unul dintre proiectile a lovit un depozit de petrol de pe teritoriul districtului Belgorod. Forțele de intervenție se lupta deja cu focul", a transmis Gladkov pe Telegram.

Sursa articol si foto: puterea.ro

