Incendiu la un depozit de cărbune din vestul țării FOTO Intervenție de urgența a pompierilor, in vestul țarii, pentru stingerea unui incendiu ce putea sa aiba proporții catastrofale. Flacarile au pornit la un depozit de carbune din Vulcan, insa salvatorii au reușit sa le stinga inainte de a se extinde. Pentru stingerea incendiului de la depozitul de carbune al preparației Coroiești din Vulcan au intervenit […] Articolul Incendiu la un depozit de carbune din vestul țarii FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

