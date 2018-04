Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi, a declarat pentru Mediafax, ca o echipa a Electrica intervine pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica. "Un scurtcircuit electric produs de o barza la firele de inalta tensiune a dus la intreruperea furnizarii cu energie…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, miercuri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la marginea orasului. Este vorba despre o zona cu vegetatie uscata, in apropierea fostului depozit de deseuri din municipiu. Potrivit ISU Alba, interventia s-a efectuat cu o autospeciala de…

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost alertați joi, 8 ianuarie 2018, la ora 14:47, pe numarul unic de urgența 112, despre izbucnirea unui incendiu la cladirea vechii unitați de invațamant din localitatea Vitanești. Pompierii s-au deplasat rapid la fața locului, cu doua autospeciale…

- Pompierii targovișteni au fost alertați prin apelul unic de urgența 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta situata pe strada Matei Basarab din Targoviste. Imediat pompierii s-au deplasat la fața locului cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit . …

- Potrivit sursei citate, incendiul a fost declansat la un depozit de furaje, iar pentru stingerea focului pompierii botosaneni au actionat mai bine de 13 ore. La fata locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu trei autospeciale cu apa si spuma, precum…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul ore 21. Ajunși salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…