Incendiu la un cămin de bătrâni din Abrud. 50 de persoane, evacuate Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la un camin de ingrijire a varstnicilor din orașul Abrud, județul Alba. Conform ISU Alba, se pare ca focul a izbucnit de la tabloul electric al așezamantului. Cei 50 de ocupanți ai caminului, precum și personalul, au fost evacuați in siguranța. ”In aceste momente personalul este in siguranta. Nu […] The post Incendiu la un camin de batrani din Abrud. 50 de persoane, evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

