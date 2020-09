Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Huși, județul Vaslui, a murit, duminica seara, dupa ce un incendiu izbucnit de la o lumanare i-a cuprins locuința.Potrivit ISU Vaslui, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la intr-un apartament din Huși, de pe strada Eroilor. Dupa lichidarea…

- RETRO… Cine a vazut mesajul scris mare, citet, pe coala alba lipita pe stalpul din beton de pe raza municipiului Husi, nu a putut sa nu zambeasca. „Pensionar, 74 de ani, caut doamna 68 ani din zona Husi. Tel…”. Pe langa faptul ca septuagenarul s-a dovedit a fi foarte riguros in solicitarea sa, cel putin…

- Pompierii militari au fost alertați astazi, 08 septembrie, in jurul orei 20:20, despre izbucnirea unui incendiu la o locuința din localitatea Odobești. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma…

- ANALIZA… Husul, locul de unde de multi ani se da ora exacta in politica vasluiana, a intrat in fierbere din pricina alegerilor locale. Fara a avea vreo miza majora in ceea ce priveste economia voturilor la nivel de judet, functia de primar la Husi are greutatea ei. Considerat multi ani fieful dreptei…

- In data de 24 august, Secția 1 Poliție Rurala Vaslui a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 21 august, MOTAU IONUȚ ALEXANDRU, in varsta de 27 de ani, din comuna Pușcași, a plecat in mod voluntar de pe raza municipiului Vaslui și nu s-a mai intors la domiciliu pana in Articolul Dispariție…

- SCANDAL… Alerta la Murgeni, s-a reaprins flacara scandalului intre clanurile Murui si Sandu. Membrii celor doua clanuri au iesit pe strazi si ameninta ca se omoara intre ei!! Se pare ca unul dintre baietii lui Flagara, din clanul Sandu, mai exact, Sergiu Sandu, a fost lovit cu masina de catre un membru…

- TRAGEDIE… Noaptea trecuta, la Valea Grecului, un barbat de aproximativ 55 de ani, și-a pierdut viața, in locuința in care a izbucnit un incendiu. Pompierii din Huși s-au deplasat imediat la fața locului. Focul se manifesta violent in interior. Deși echipajul a intervenit prompt, omul nu a mai putut…

- Un barbat a fost internat la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui cu suspiciune de antrax, au informat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Potrivit autoritatilor sanitare, persoana in cauza a fost transferata de la Spitalul Municipal ‘Dimitrie…