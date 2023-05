Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu-Mureș au intervenit miercuri, 10 mai, in jurul orei 18.50, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o descarcerare, o autospeciala salvare de la inalțime și doua echipaje medicale, in municipiul Targu Mureș, Bulevardul 1848, la un posibil incendiu…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea de duminica spre luni dupa ce alarma de incendiu de la un aparthotel din Mamaia s-a declansat. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, autoscara, un echipaj…

- Douazeci si sapte de persoane au fost evacuate in noaptea de duminica spre luni dintr-un aparthotel din Mamaia dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in unitate se simtea miros de fum, pompierii au verificat, dar nu au gasit sursa de foc, informeaza news.ro.Inspectoratul pentru Situatii de…

- Pompierii din Dolj au intervenit, luni, la Serviciul Permise si Inmatriculari, dupa ce s-au activat alarmele de incendiu, iar angajatii s-au autoevacuat. In urma verificarilor s-a stabilit ca a fost vorba despre un scurtcircuit la panoul de comanda, fara a exista un incendiu propriu-zis. Fii…

- Astazi, pompierii buzoieni s-au confruntat cu un val de incendii de vegetație uscata. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a facut un rezumat al acestora: Ora 12:10 – misiune stingere incendiu vegetație uscata in orașul Patarlagele. Au ars aproximativ 300 metri patrați de vegetație uscata. Ora 12:10…

- In cursul dimineții de astazi, 3 martie 2023, s-a instaurat panica in randurile elevilor de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, din Alba iulia, dupa ce alarma de incendiu a fost activata in timpul orelor de curs. Din fericire, alarma s-a dovedit una falsa. Din primele informații ar fi vorba…

- Articolul VIDEO Panica in Piața Centrala din Buzau, dupa declanșarea unui incendiu de amploare. Zeci de persoane au fost evacuate se poate citi integral pe Stiri de Buzau . A fost panica in orașul Buzau, la miezul zilei acestei zile, din cauza unui incendiu care a izbucnit la o carmangerie din Piața…