Incendiu la un bloc de locuinţe din Fălticeni: o femeie a făcut atac de panică Pompierii militari au intervenit, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuinte din municipiul Falticeni, cauza fiind scaparile de gaze de la o butelie, a informat ISU Suceava.

