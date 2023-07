Incendiu la un bloc de garsoniere din Murfatlar. Peste 30 de persoane evacuate

Pompierii constanțeni au intervenit duminica dimineața pentru a stinge un incendiu intr-un bloc de garsoniere din Murfatlar. 31 de persoane au fost scoase din locuințe.

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit intr-o garsoniera din Murfatlar, pe strada Mihai Eminescu.

