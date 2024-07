Incendiu la un bancomat din vestul ţării Un incendiu a izbucnit vineri, pe parcursul nopții, la un bancomat din județul Arad. Aparatul este situat intr-un magazin. Polițiștii criminaliști au fost trimiși la fața locului. Potrivit IPJ Arad, vineri, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat situat intr-un magazin din zona centrala a localitații Șiria. In […] Articolul Incendiu la un bancomat din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

