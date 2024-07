Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Arad au constatat ca au fost furati 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea Siria, dupa ce a fost sesizat un incendiu la bancomat, informeaza, vineri, IPJ Arad, transmite Agerpres.

- Polițiștii sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin fac joi 13 percheziții in 7 județe intr-un dosar in care se fac cercetari, printre altele, pentru neraportarea in totalitate la ANRM a carbunelui extras fara licența din Caraș-Severin. Polițiștii din…

- Hidrologii au emis miercuri dimineața o avertizare Cod galben de inundații pentru rauri din județele Hunedoara, Arad și Bihor. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos, Tauz (afluent al raului Crișul Negru) – bazin superior și afluenți…

- Grav accident de circulatie luni dimineata pe autostrada A1, la kilometru 524, in judetul Arad, dupa ce un camion a intrat in parapetul median si a acrosat o masina. Accidentul s-a produs pe raza comunei Sagu, sensul de mers spre Arad. „Se circula pe banda de urgența pana in jurul orei 10”, a informat…