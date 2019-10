Incendiu la un azil pentru bătrâni din Bistriţa Năsăud Incendiul a afectat o camera apartinand personalului, o baie si un hol, fiind degajat un fum gros si intens. Persoanele varstnice au fost evacuate in conditii de siguranta, fara a fi inregistrate victime, si li s-au pus la dispozitie alte spatii corespunzatoare din cadrul complexului. O angajata a caminului a suferit, pe timpul evacuarii, o intoxicatie cu fum, fiind transportata ulterior la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Bistrita-Nasaud, Marius Rus, a precizat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric. Caminul pentru persoane varstnice din Nuseni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

