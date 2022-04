INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Intervin pompierii cu două autospeciale INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu la un autoturism a izbucnit in cursul nopții de marți, 12 aprilie, in jurul orei 00.30, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma, pentru localizarea și stingerea unui incendiu […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, sambata, la un incendiu izbucnit la o casa din Sectorul 1. Nu sunt anuntate victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- INCENDIU la o locuința din Saliștea Deal: Intervin pompierii din Sebeș cu doua autospeciale INCENDIU la o locuința din Saliștea Deal: Intervin pompierii din Sebeș cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 25 martie, la o locuința in localitatea Saliștea Deal, județul Alba.…

- Al 4-lea INCENDIU in Alba, in mai puțin de o ora: Intervin pompierii cu doua autospeciale la Vurpar Al 4-lea INCENDIU in Alba, in mai puțin de o ora: Intervin pompierii cu doua autospeciale, la Vurpar Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 23 martie, in localitatea Vurpar,…

- INCENDIU de vegetație uscata la Valea Lunga: Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU de vegetație uscata la Valea Lunga: Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 23 martie, in localitatea Valea Lunga. Din primele informații este vorba despre un incendiu…

- INCENDIU la Manarade: O anexa gospodareasca, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Manarade: O anexa gospodareasca, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de miercuri, 23 martie, in localitatea Manarade. Din primele…

- INCENDIU in Vințu de Jos: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale INCENDIU in Vințu de Jos: Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul serii de luni, 7 martie, in localitatea…

- Un incendiu devastator a cuprins o casa din localitatea Dangau Mic, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale.„Pompierii din Garda de Intervenție Gilau și cele doua Detașamente din Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu care…

- Un incendiu devastator a cuprins o casa din localitatea Dangau Mic, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale.„Pompierii din Garda de Intervenție Gilau și cele doua Detașamente din Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu care…