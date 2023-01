Incendiu la un autoturism, într-o localitate din Alba Detașamentul de pompieri Aiud și SVSU Stremț intervin, miercuri, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Geoagiu de Sus. Din informațiile primite prin 112 ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism. Forțe alocate: 1 ASAS, potrivit ISU Alba. foto/arhiva Post-ul Incendiu la un autoturism, intr-o localitate din Alba apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

