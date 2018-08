Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la un cap tractor (de TIR), aflat pe DN17, pe raza comunei Ilișești. La sosirea echipajelor, ardea generalizat capul tractor, cu pericol de propagare la o…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit cu 2 autospeciale cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din municipiu, pe strada Ana Ipatescu. La sosirea echipajelor, ardeau un depozit de furaje și o magazie,…

- Locatarii unui bloc din Curtea de Arges sunt evacuati vineri de catre pompieri, dupa ce un fum dens, care provine din interiorul unui apartament, s-a raspandit in intreaga cladire, informeaza ISU Arges, citat de Agerpres. Pompierii au fost sesizati ca iese fum dintr-un apartament de pe strada…

- Militarii de la ISU Dobrogea au fost solicitati, in acesta noapte, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament, situat la parterul unui bloc din Medgidia, strada Decebal.La locul interventiei au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o ambulanta…

- O casa din Vatra Dornei a fost afectata de un incendiu generat de aparate electrice lasate sub tensiune. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Focul a distrus 40 de metri patrați din astereala acoperișului, pereții exteriori și interiori din lemn pe 20 de metri patrați, precum și aparatura electrocasnica…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma și o ambulanța SMURD TIM pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, in municipiul Suceava, pe strada Octavian Goga. La sosirea echipajelor, ardea garajul casei de locuit,…

- Inca la inceputul anului, un individ, care s-a prezentat in calitate de reprezentant al unei companii ce vinde ochelari de soare, i-a comunicat femeii ca, in urma unei loterii, ea ar fi intrat in posesia unui apartament cu trei odai, doar ca pentru acesta ar trebui sa achite 83 de mii de lei.

- Spitalul de Pneumoftiziologie din localitatea Valea Iasului s-a confruntat luni dimineata cu o situatie de urgenta din cauza unui incendiu cu degajare mare de fum. Cei peste 150 de pacienți aflați in spital au fost evacuați. Fara ca vreo persoana sa fie ranita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…