Incendiu la un adapost din Cumpana. Intervin pompierii ISU Dobrogea

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la acoperisul unei case pe strada Plopilor.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la un panou electric.Interventia a avut loc pe strada Iosif Ivanovici.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in orasul Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la hornul unei case, produs pe strada Pescarilor.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Pelinu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la niste baloti de paie.Interventia a avut loc pe strada Bisericii.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Dumbraveni, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa si la baloti de paie. Interventia pompierilor ISU Dobrogea are loc pe strada Principala…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea unui incendiu.Interventia a avut loc pe bulevardul 1 Mai din Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o centrala termica din strada Fermei.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Mangalia, judetul Constanta. Din primele informatii,este vorba despre posibil incendiu pe faleza, la cazemate, vis a vis de CPU Mangalia. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…