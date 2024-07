Incendiu la turla catedralei din Rouen Un incendiu a izbucnit la Catedrala din Rouen, a declarat primarul din Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, pe X, joi la pranz. El a postat o fotografie in care se poate vedea valul de fum care iese din schelele din jurul turlei, transmite AFP. „Inceput de foc in desfașurare pe turla Catedralei din Rouen Origine necunoscuta in […] The post Incendiu la turla catedralei din Rouen appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

