- Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr-un incendiu izbucnit sambata dupa-amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE, scrie AGERPRES.Citeste si: Semnal de ALARMA: O industrie VITALA in Romania…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau, a murit vineri seara carbonizat dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari, informeaza Agerpres.ro. Apelul la 112 a fost efectuat de un vecin care a vazut casa in flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Un barbat in varsta de 60 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in urma unui incendiu care a avut loc in locuinta acestuia, din centrul Brasovului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

