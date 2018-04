Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in urma unui incendiu izbucnit sambata la Trump Tower, iar in timpul interventiei de stingere a focului sase pompieri au fost raniti, conform CNN, citat de news.ro. Niciun membru al familiei Trump nu se afla in cladire in timpul incendiului, a declarat seful Departamentului de Pompieri.

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal în mijlocul drumului, miercuri seara în Balțați, Iași. În urma evenimentului, o persoana a decedat pe loc, iar alte cinci sunt grav ranite.

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.

