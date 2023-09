Incendiu la Teiuș. Au intervenit pompierii Detașamentul de pompieri Aiud, in cooperare cu SVSU Teiuș, au intervenit, duminica, in zori zilei, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucbit in localitatea Teiuș, pe strada Decebal. La ajungerea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, ardea generalizat o anexa gospodareasca pe aproximativ 20mp.Forțe alocate: 2 ASAS(1 ASAS – SVSU), a transmis ISU Alba. Post-ul Incendiu la Teiuș. Au intervenit pompierii apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Incendiu la Teiuș: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari Un incendiu a izbucnit duminica dimineața (24 septembrie), in jurul orei 05.00, pe raza localitații Teiuș, pe strada Decebal. Din cate se pare focul a cuprins o anexa gospodareasca care la ajungerea pompierilor militari din Aiud,…

- FOTO| INCENDIU la o anexa gospodareasca din Teiuș: Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 5.00, la o anexa gospodareasca din localitatea Teiuș. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de pompieri…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, miercuri, in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Alba Iulia , la un accident rutier pe DN 1, la ieșirea din Teiuș. Este vorba de un accident rutier produs intre doua autoturisme, 4 persoane necesita ingrijiri medicale. Forțe alocate: 1 ASAS, 1 EPA, 1 SMURD…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, sambata, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Livezile. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un saivan.Forțe alocate: 2 ASAS, anunța ISU Alba. Post-ul Arde un saivan, la Livezile. Intervin pompierii…

- Detașamentul de pompieri Aiud, in cooperare cu SVSU Farau, au intervenit, miercuri, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Farau, la o anexa gospodareasca in care erau depozitați baloti de paie. Forte alocate: 2 ASAS și 1 EPA. Fara victim, a anunțat ISU Alba. Post-ul Incendiu…

- UPDATE, ora 14.50. Biroul de presa al IPJ Alba a anunțat ca, din nefericire, o femeie, de 75 de ani, pasagera in autoturism, a murit la spitalul din Aiud. ȘTIREA INIȚIALA Detașamentul de pompieri Aiud intervine, dumninica, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier…

- Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina, marți, pentru salvarea unui caine din raul Mureș, pe raza localitații Captalan. Pompierii militari au salvat animalul la scurt timp dupa ajungerea la locul producerii evenimentului, acesta fiind blocat in namol. Cațelul a fost predat personalului…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, miercuri, pentru degajarea arborilor de pe carosabil, in satul Colțesti, localitatea Rimetea. Forțe alocate: 1 APIC, transmite ISU Alba. Post-ul Copaci cazuți pe șosea, la Colțesti. Intervin pompierii din Aiud apare prima data in ProAlba .