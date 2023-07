Stiri pe aceeasi tema

- Interventia la incendiul de la Spitalul Nicolae Robanescu din Bucuresti a fost realizata cu o autospeciala nou intrata in dotarea pompierilor, specializata pentru incendiile la instalatii electrice, a transmis, marti seara, seful DSU, Raed Arafat. Acesta a explicat ca pompierii discuta cu reprezentantii…

- „Incidentul aparut la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robanescu a avut loc in instalația electrica a instituției medicale, nu in instalația E-Distribuție Muntenia. In rețeaua de distribuție a energiei electrice nu a fost inregistrata nicio intrerupere anterior incidentului. Echipele noastre…

- Marcel Ciolacu a reacționat, pe Facebook, dupa incendiul de la Spitalul pentru copii Nicolae Robanescu. Acesta a mulțumit cadrelor medicale pentru mobilizarea exemplara. “Mulțumesc personalului medical și unitaților de intervenție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada in aceasta…

- Incendiul s-a produs marți seara, 25 iulie, in curtea Spitalul Nicolae Robanescu. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, pentru Antena 3, ca au fost evacuați 110 copii, aceștia fiind transferați la spitalul Marie Curie.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu…

- Incendiul de vegetație s-a declanșat in zona retrocedata a Parcului IOR s-a declanșat in jurul orei 21.30-21.45, potrivit martorilor. Incendiul a cuprins o suprafața de 600 metri patrați.Potrivit locuitorilor din zona retrocedata, incendiul a fost stins de pompierii chemați de urgența pana la ora 22.30. Este…

- Un nou incendiu puternic, cu degajari mari de fum, a izbucnit miercuri pe un camp din zona Magurele. Incendiul se manifesta pe un camp, pe o suprafața mare, cu degajari mari de fum. Intervin la fața locului 15 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Potrivit ISU București-Ilfov,…

- Un incendiu puternic a izbucnit pe un camp din Sectorul 5 al Capitalei. La fața locului sunt 15 autospeciale de pompieri. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata pe N.D. Cocea, sec.5.Incendiul se manifesta pe un camp, pe o suprafața mare cu degajari mari de fum.Intervin 15 autospeciale…

- Un incendiu care a izbucnit la Hala Laminor luni dupa-amiaza a afectat aproximativ 100 de mp de acoperiș. Pe acoperiș se montau panouri fotovoltaice. „Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, fiind afectata o suprafața de circa 100 mp. Au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apa și spuma,…