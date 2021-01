Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. Cel puțin trei persoane au murit la parterul cladirii unde a izbucnit incendiul. UPDATE: Din primele informații, trei persoane au murit in saloanele de la parterul cladirii in care a izbucnit focul. ——————————- In jur de 100 de persoane se aflau in cladire in care a izbucnit focul, a transmis ISU București-Ilfov. Incendiul a fost stins, iar pompierii au format echipe de cautare și salvare, deoarece in urma focului s-au produs degajari mari de…