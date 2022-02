Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Județean Suceava, la Secția Ginecologie. Au fost evacuați 329 de pacienți, intre care 103 copii. Dintre copii, 57 sunt nou-nascuți. Potrivit ISU Suceava, incendiul de la Spitalul Județean s-a manifestat la un salon de la etajul…

- Un incendiu puternic a avut loc noaptea trecuta la Spitalul Județean Suceava, la Secția de Ginecologie. Flacarile au izbucnit la etajul patru, iar sute de pacienți au fost evacuați in miez de noapte.

- S-a dat alarma in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost inregistrat un incendiu la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Secția de Obstetrica-Ginecologie a fost curprinsa de flacari. Sute de pacienți au fost evacuați de urgența. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului s-au…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Județean Suceava, la Secția Ginecologie. Au fost evacuați 329 de pacienți, intre care 103 copii. Dintre copii, 57 sunt nou-nascuți.

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Județean Suceava, la Secția Ginecologie. Au fost evacuați 329 de pacienți, intre care 102 copii. Dintre copii, 57 sunt nou-nascuți.

- Zeci de pacienți au fost evacuați in plina noapte dupa izbucnirea unui incendiu la Spitalul Județean Suceava. ISU Suceava a transmis ca flacarile s-au manifestat in zona unui salon, de la etajul IV al spitalului, in secția de obstetrica ginecologie. In cauza a fost activat Planul Rosu de Interventie,…

- Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, judetul Timis.Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, judetul Timis. 41 de persoane au fost evacuate, atat pacienti, cat si cadre medicale.Un apel la 112 efectuat in jurul orei 07:40 anunta faptul ca la Spitalul de Psihiatrie din Gataia ar fi izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, unitate suport Covid The post INCENDIU la Spitalul Covid MOVILA, din Ploiești! Planul roșu, activat! 2 morți și 16 pacienți evacuați appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: INCENDIU la Spitalul…