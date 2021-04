Incendiu la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Nu s-au înregistrat victime Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Pompierii au intervenit, dupa ce au fost anunțați ca pe casa scarii unitații medicale, la etajele superioare, este fum. „La sosirea forțelor de intervenție s-a constat ca fumul provenea dintr-un canal tehnic, cu suprafața de aproximativ 120 centimetri patrați, prin care trec conductele de termoficare”, transmit pompierii. Incendiul a fost lichidat, iar in urma acestui au ars izolația conductelor și deșeuri. Nu s-au inregistrat victime și nu s-au evacuat persoane, conform ISU Bacau. Potrivit g4media, focul s-a aprins in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

