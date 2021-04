Stiri pe aceeasi tema

Un violent incendiu a izbucnit aseara, in jurul oreu 21,30, in cartierul CFR din Bacau, pe strada Dr. Istrate. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu apa și spuma ale ISU Bacau. Incendiul, care cuprinsese acoperișul, a fost stins de pompieri in jurul orei 22.20.

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost preluate de serviciile de Ambulanța dupa ce au facut atacuri de panica in urmna incendiului carev le-a cuprins casa. Totul s-a petrecut, in aceasta dimineața, la Buhuși, pe strada 9 Mai. Doua autospeciale cu apa și spuma și o unitate SMURD au ajuns la fața…

- Șeful ATI Onești, Dumitru Vartic, a declarat, presei, miercuri, ca starea criminalului de la Onesti a devenit instabila. Medicii au scos din corpul lui Moroșan 9 gloanțe, din care 2 letale și 7 de cauciuc. “A devenit instabil hemodnamic, febril, cu o stare generala in agravare. Tensiunea a inceput sa…

Doua autoturisme s-au tamponat la trecerea peste calea ferata din apropierea Inspectiratului Județean de Poliție din Bacau. Știre in curs de actualizare.

- Așa cum s-a anunțat inca de la mijlocul lunii, prin hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau s-au stabilit in județul nostru 10 locații in care vor funcționa centre de vaccinare anti-COVID 19. Acestea sunt: • Municipiul Bacau: Sala Sport Școala nr. 6 Cartier CFR, Sala de Sport…

- Singurul centru de vaccinare anti-COVID din județul Bacau, amenajat de catre o autoritate locala, este funcțional la Moinești. Acesta este deschis și iși desfașoara activitatea in parametri optimi inca de luni, 18 ianuarie. Centrul este amenajat și dotat la standarde de performanța și are patru cabinete…

- O declaratie socanta a fost pusa in circulatie de agentia Bloomberg, in seara de 18 ianuarie: “In mod clar, Covid-19 este mult mai periculos pentru majoritatea pacientilor decat vaccinarea”, declaratie pe care i-a atribuit-o directorului medical al Agentiei Norvegiene pentru Medicamente Steinar Madsen,…

- Duminica, 17 ianuarie a.c., polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența persoanei au fost sesizați de o persoana cu simț civic cu privire la faptul ca, a gasit pe str. Alexandru cel Bun un portmoneu ce conținea mai multe carduri bancare, carduri de cumparaturi și acte de identitate.…