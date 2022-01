Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-o cladire a Spitalului Vechi din Satu Mare, dupa ce un pacient a fumat pe hol și a aruncat țigara dupa un calorifer, unde erau hartii. Hartiile aruncate dupa calorifer au luat foc și alarma de incendiu s-a declanșat imediat. Pana la sosirea pompierilor, angajații…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu la patinoarul artificial de pe str. Universitații, din Suceava. Incendiul a izbucnit la centrala termica a sediului administrativ al patinoarului. Din fericire pompierii au intervenit rapid iar incendiul a fost localizat și…

- Incendiul care a izbucnit pe 31 octombrie in padurea din Ocolul Silvic Privat Oituz a fost stins, marti, dupa zece zile de interventii continue ale pompierilor. „Incendiul din comuna Oituz, zona Piatra Soimului, a fost lichidat astazi. Cauza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 10 echipaje de pompierii au intervenit pe strada Feredeului 4 din capitala. Ajunși la fața locului pompierii au stabilit ca focul a cuprins etajul 2 și acoperișul atelierului de poligrafie. La aceasta ora, arderea a fost localizata.