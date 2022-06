Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit intr-un salon al Secției de Pneumologie al Spitalului Orașenesc Aleșd, județul Bihor. Doi pacienți au avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU Bihor, incendiul a izbucnit la puțin timp dupa miezul nopții și a fost stins rapid, in aproximativ 15 minute. „Din salonul afectat…

- Un incendiu a izbucnit la miezul nopții de vineri spre sambata, intr-un salon al Sectiei de Pneumologie al Spitalului Orasenesc Alesd, doi pacienti necesitand ingrijiri medicale. Conform directorului unitatii sanitare, incendiul ar fi fost provocat intenționat de un pacient, scrie News.ro. Potrivit…

- La Spitalul din Alesd, judetul Bihor, a fost panica azi-noapte, dupa ce un pacient a dat foc intentionat la o saltea din salon. Flacarile si fumul i-au speriat atat pe medici, cat si pe ceilalti pacienti. Mai multe echipaje de pompieri au sosit imediat la fata locului si au reusit sa stinga rapid flacarile,…

- Doi pacienți au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un salon al Secției de Pneumologie al Spitalului Orașenesc Aleșd, județul Bihor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- VIDEO Incendiu la un spital din Bihor. Doi pacienți din salonul care a luat foc sunt raniți, ceilalți au reușit sa se autoevacueze Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la un salon al Secției de Pneumologie al Spitalului Orașenesc Aleșd. Potrivit ISU Crișana un pacient a suferit arsuri,…

- Bone Ferenc, barbatul de 43 de ani care este principalul suspect in cazul uciderii tinerei de 31 de ani disparuta in 23 mai din Cluj, a fost prins joi seara la Oradea și aduc la Cluj. Cadavrul femeii a fost gasit miercuri, 25 mai, pe un camp din Aleșd, județul Bihor. Bone se ascundea intr-un vagon dezafectat…

- Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit vineri la un depozit de instalatii sanitare din Oradea. Fumul negru și dens de putea observa de la kilometri distanța. Incendiul a fost localizat, insa a fost suplimentat numarul pompierilor care intervin. Alarma a fost data azi in jurul orei 10:30. Conform…

- In 2022, peste 200 de tineri din cinci județe din Romania vor fi indrumați in alegerea carierei, iși vor dezvolta competențele de leadership și le vor antrena in cadrul a 18 proiecte pentru comunitate. Grupul Holcim Romania impreuna cu Fundația Leaders dau startul proiectului educațional „Exploratori…