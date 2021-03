Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic. Zeci de pacienți, evacuați de urgență Un incendiu s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș. 71 de pacienți au fost evacuați de urgența de catre pompierii sosiți la fața locului. Incendiul a fost localizat intr-un grup sanitar situat la etajul III al cladirii. La fața locului au intervenit de urgenta trei autospeciale de stingere, o […] The post Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic. Zeci de pacienți, evacuați de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

