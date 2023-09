Stiri pe aceeasi tema

- Alerta, miercuri seara, la Spitalul de Copii Louis Țurcanu din Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu in cladirea de chirurgie. Incendiul s-a produs la un compresor, din cauza unei garnituri defecte.

