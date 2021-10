Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat vineri ca i a cerut primarului Vergil Chitac, sa o demita Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infectioase, unde s a produs incendiul in care au murit sapte oameni. Un incendiu a avut loc azi, la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Constanta. Este vorba…

- In aceste momente, Florin Citu sustine o declaratie de presa. Un incendiu a avut loc azi, la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Constanta. Este vorba despre sapte persoane decedate, cinci la Spitalul de Boli Infectioase, una la Spitalul Judetean Constanta si una la Spitalul Militar de Urgenta…

- USR-PLUS va depune o noua motiune de cenzura alaturi de AUR, în cazul în care Curtea Constitutionala va decide marți ca procedura depunerii motiunii care este deja în Parlament este neconstitutionala, a declarat, luni, purtatorul de cuvânt USR-PLUS, Ionut Mosteanu.Întrebat…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- Premierul Florin Cițu l-a revocat pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției! Șeful guvernului a anunțat demiterea acestuia de la Palatul Victoria, dupa ce a anulat ședința de Guvern de miercuri seara. Anunțul vine la capatul unei zile pline de tensiuni in coaliția de guvernare din cauza refuzului…

- Intalnirea este programata sa inceapa la ora 13.00 și vor participa ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei. Intalnirea are loc la Palatul Victoria si a fost convocata in contextul situatiei de…

- Premierul Florin Cițu a adresat marți un mesaj romanilor citind de pe foaie din biroul sau de la Palatul Victoria despre evoluția economiei Romaniei in trimestrul II. 13%, creștere economica, suna bine, nu?, a spus prim-ministrul. „Dragi romani, actualul Guvern a dus Romania intr-o noua etapa de dezvoltare……

- Premierul Florin Cițu a negat marți orice legatura cu documentul trimis de un consilier guvernamental, cu antetul guvernului, catre liderii de partid. El a spus ca nu cunoaște documentul, ca nu l-a vazut, ca nu a fost inregistrat la cancelaria premierului și a pus la indoiala autenticitatea lui. Invitat…