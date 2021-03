Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova, patru saloane de la parterul unitații fiind inundate de fum. Trei cadre medicale au fost transportate la un alt spital pentru a primi ingrijiri medicale dupa ce au sarit pe geam de la etaj, iar alte zeci de persoane…

- Trei cadre medicale de la Clinica de Psihiatrie din Craiova au fost transportate la Spitalul de Urgența, in acesta seara, in urma unui incendiu. Potrivit Ministerului Sanatații, cadrele medicale au suferit fracturi dupa ce au sarit de la etaj. Asta de frica unui incendiu izbucnit in acesta seara, la…

- In județul Tulcea, aproape 12 hectare de vegetație uscata și stuf au ars in ultimele zile. Unele terenului sunt in apropierea localitaților, iar, de exemplu, aseara, cinci pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu semnalat in apropierea comunei Niculițel. Potrivit Inspectoratului pentru…

- "E o decizie care s-a luat de catre colegii de la Grupul de Suport Tehnico-Stiintific (privind gestionarea bolilor, n.r.) acum doua saptamani si jumatate, s-a intrat cu ea la Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si s-a decis sa fie aplicabila incepand de astazi (joi, n.r.). Impactul depinde…

- Potrivit informarii Ministerului Sanatații, in prezent, dintre pacienții care se aflau in Pavilionul V ai Institutului Matei Balș din Capitala mai sunt internate 5 persoane, și anume 2 persoane la Spitalul Clinic de Urgența București (Floreasca), 1 persoana la Spitalul Universitar de Urgența București…

- Șase dintre pacienții transferați dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București sunt inca la Terapie Intensiva, a anunțat duminica dimineața Ministerul Sanatații. Potrivit Centrul Operativ pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerul Sanatații,…

- Șase dintre pacienții transferați in alte spitale din Capitala, dupa incendiul din urma cu o saptamana, de la Institutul Național „Matei Balș” sunt inca in stare grava, transmit, vineri, reprezentanții Ministerului Sanatații. Informațiile centralizate prin Centrul Operativ pentru Situații…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…