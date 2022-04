Incendiu la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitală Un incendiu a avut loc in aceasta dimineața la acoperișul de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Bagdasar Arseni” din București. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale, iar focul a fost stins rapid. „In jurul orei 7 am fost anuntati cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Bagdasar-Arseni. Primele forte ajunse la caz au constatat ca se degaja fum de la nivelul acoperisului. A fost realizat un dispozitiv pentru stingerea incendiului si pentru evacuarea persoanelor din interior”, a transmis ISU Bucuresti-Ilfov. Cele opt autospeciale și șapte echipaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

