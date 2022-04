Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de Primiri Urgențe. Nu exista victime. „In jurul orei 7.00 am fost anunțați cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Un incendiu a izbucnit, marti dimineata, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Bagdasar Arseni" din Bucuresti, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia si pentru evacuarea persoanelor din cladire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „La Unitatea de Primiri Urgente vin peste 300 de cazuri pe zi, chiar 350 intr-o singura garda, din care aproape 200 sunt cazuri pediatrice, in general viroze respiratorii, viroze digestive, avem gripa, rotavirus, si bineinteles covidul, care nu a disparut. Majoritatea copiilor nu sunt vaccinati impotriva…

- Numarul refugiatilor ucraineni care au nevoie de ingrijiri medicale in spitalele din Romania crește. Prima saptamana a lunii martie a debutat cu putine prezentari de refugiati pe zi in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. Doi pacienti in varsta de 19, respectiv 44 de…

- Este incendiu la magazinul Unirea din București! O degajare de fum are loc luni dimineața la fațada exterioara a magazinului Unirea, langa McDonald’s. Persoanele din McDonald’s au fost evacuate. Intervin cinci autospeciale de pompieri, scrie stiripesurse.ro. Știre in curs de actualizare The post Alerta…

- 329 de pacienți, dintre care 57 de nou nascuți, și intreg personalul Spitalului Județean de Urgența Suceava au fost evacuați, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul de Urgența Suceava. Conform datelor prezentate de purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata,…

- O fetita de 13 ani din localitatea ieseana Tibana a ajuns la spital cu arsuri pe fata si pe mana dupa ce a incercat sa aprinda focul cu benzina. Aceasta locuia cu bunica sa, parintii fiind plecati la munca in Italia. „Prin apel la 112 am dirijat la fata locului elicopterul SMURD pentru ca momentul…