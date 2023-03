Stiri pe aceeasi tema

- Preotul paroh Catalin Ilie al Bisericii „Sf. Ilie” din Slanic Moldova a propus ca arealul luptelor din zona acestei localitați sa fie declarata „sit protejat”. Propunerea a fost facuta la ședința de bilanț al activitații din anul 2022 a Subfilialei Cultul Eroilor din Slanic Moldova. „Dealurile noastre…

- Chiar daca a nins și temperaturile au fost sub zero grade, ceea ce a permis funcționarea tunurilor de zapada, pe partia Nemira de la Slanic Moldova, aceasta va fi deschisa, in weekend, doar amatorilor de saniuș sau de plimbari cu telescaunul. „Deocamdata se pot bucura doar copiii pentru saniuș și alte…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- In ultimele 24 de ore, pompierii bacauani au raspuns unui numar de 22 de solicitari primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. O pondere semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea primului ajutor medical (16 cazuri). De asemenea, echipajele operative au intervenit in intervalul…

- In ultimele 24 de ore, pompierii bacauani au raspuns unui numar de 21 de solicitari primite din partea populației. Cele mai multe intervenții au constat in acordarea ajutorului medical de urgența, respectiv 13 astfel de cazuri. De asemenea, in perioada menționata, salvatorii au interveni pentru lichidarea…

- In acest weekend (6 – 9 ianuarie a.c.), echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au acționat in 55 de misiuni, inregistrate la nivel județean. O proporție semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea ajutorului…

- Celebrul Cazinou din stațiunea Slanic Moldova a implinit 128 de ani in 2022, dar sinuoasa lui istorie are acum un reper important: „Anul 33”. Este anul in care s-a batut in cuie reintoarcerea la comunitatea slaniceana a cazinoului, dupa anul de grație 1989 care a fost cel de dinaintea intrarii, treptate,…