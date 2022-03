Incendiu la Sic, ard 50 de hectare de vegetație Seria incendiilor de vegetație inceputa de cateva zile in zona continua. Dupa ce pompierii din Cluj s-au luptat cu flacarile in mai multe locații vineri seara, incluvis la Gadalin, ]n comuna Jucu, unde s-a aprins o suprafața de 150 de hectare, sambata au sunat din nou telefoanele la 112 care au cerut ajutor, de aceasta … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

