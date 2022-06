Incendiu la Secţia Buna Vestirea Spitalului ­Judeţean de Urgenţă Ploieşti V.Stoica Un scurtcircuit electric a provocat, potrivit primelor concluzii, un incendiu care a izbucnit, sambata dupa-amiaza, intr-o anexa – biroul de asistența sociala – a Secției Buna Vestire a Spitalului Județean de Urgența Ploiești, situata pe strada Buna Vestire din municipiul Ploiești. Intervenția pompierilor de la Detașamentul 1 Ploiești, care au mobilizat mai multe echipaje la fața locului, a facut ca flacarile sa fie stinse repede, astfel incat nu a fost nevoie de evacuarea pacienților internați in secțiile care iși desfașoara activitatea in aceasta locație. Potrivit purtatorului de cuvant… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

