- Un incendiu a izbucnit joi noaptea, in jurul orei 23:20, la o anexa din localitatea Manarade. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa (depozit de lemne), in localitatea Manarade. Pompierii intervin cu doua autospeciale…

- Incendiu puternic, miercuri seara, in curtea unei societați comerciale din Ghiroda. Pompierii militari au fost chemați sa intervina, dupa ce un container in care era amenajata o bucatarie a fost cuprins de flacari. Focul amenința sa se extinda și la o cladire insa a fost stins la timp. Aproape 250 de…

- Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza la o anexa a casei parohiale din localitatea Magina. Potrivit ISU Alba, pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa a casei parohiale din localitatea Magina. Se intervine cu doua autospecia de stingere cu apa și spuma…

- Un brad din curtea bisericii ortodoxe din cartierul Kogalniceanu – Sebeș a luat foc și a pus in alerta pompierii din oraș. Potrivit ISU Alba, marți seara, in jurul orei 18.30, garda de intervenție Sebes a fost solicitata pentru a interveni la un posibil incendiu la acoperișul Bisericii Ortodoxe din…

- Un incendiu s-a produs marți, in jurul orei 16.30, in Sebeș, la o locuința de pe strada Horea. Potrivit reprezentanților ISU Alba au ars cateva obiecte de mobilier din interiorul casei. Pompierii din Sebeș au intervenit rapid, au localizat incendiul și l-au stins, iar focul nu a mai facut și alte pagube.…

- Incendiu de proporții in localitatea Mandrești, județul Galați. Focul a cuprins o camera in care se aflau 4 copii, cel mai mic de un an și patru luni, iar cel mai mare de 10 ani. Focul a izbucnit dupa ce baiatul de 10 a vrut sa faca focul in soba.La fața locului au ajuns doua autospeciale de la Garda…

- O casa din localitatea Lancram, județul Alba, a fost cuprinsa de flacari marți noaptea, in jurul orei 22.40. Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu doua autospeciale, alaturi de garda Sebeș. și o ambulanța SMURD. Știre in curs de actualizare. sursa foto: Arhiva Alba24.ro

- O casa din Poșaga de Sus a fost cuprinsa de flacari, miercuri, 6 noiembrie, in jurul orei 11.40. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea focului au intervenit pompierii din Campeni, voluntarii din Poșaga și detașamentul de pompieri din Turda. Știre in curs de actualizare. Citește INCENDIU in localitatea…