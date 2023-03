INCENDIU la Șard. Arde vegetație uscata. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Un incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in localitatea Șard. In apel la 112, a fost anunțat incendiu de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, acționeaza detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Ighiu. Pompierii din Alba Iulia s-au deplasat cu o autospeciala de stingere. Citește INCENDIU la Șard. Arde vegetație uscata. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU in Alba24 .