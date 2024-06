Incendiu la Sânleani: Arde mansarda unei case Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma la Sanleani. A luat foc mansarda unei case. Pompierii aradeni intervin pentru a stinge focul. „Incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Sanleani. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi și o […] The post Incendiu la Sanleani: Arde mansarda unei case appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

