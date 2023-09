Incendiu la Sacalaia, a luat foc o magazie de lemne

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anuntat miercuri seara un incendiu produs la Sacalaia, in comuna Fizesu Gherlii. Din primele informatii, focul a izbucnit la o anexa gospodareasca. La locul incendiului au intervenit pompierii de la Detasamentul din Dej. – stire in curs de actualizare

- Un apel la 112 a anunțat joi dimineața un incendiu produs la o construcție din lemn, pe strada Parcului din Gherla. Apelul a venit cu puțin timp inainte de ora 10. La fața locului au intervenit pompierii voluntari de la SVSU Gherla și pompieri de la Detașamentul din Dej. Din primele informații, incendiul…

- SC CASA WOOD DESIGN SRL, titular al activitatii: cod CAEN- „3109 Fabricarea de mobila n.c.a. – atelier de tamplarie„ cu punct de lucru in loc. Dej, str. Dumbrava Rosie, nr. 6, jud. Cluj, anunta publicul interest asupra depunerii documentatiei necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu. Informatiile…

- Un autoturism a ieșit in afara carosabilului, miercuri 2 august, pe un drum județean, intre localitațile Bonț și Sacalaia, in comuna Fizeșu Gherlii. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. „La locul evenimentului a intervenit, miercuri, 2 august, in jurul orei 08.00, un echipaj de pompieri.…

- A fost avertizare Cod galben de vreme rea in județul Cluj și inca este in vigoare pana miercuri dimineața la ora 10:00. Furtuna de marți dupa masa a facut ravagii in tot județul Cluj. In zona Huedin, mai multe gospodarii au ramas fara acoperiș, iar zeci de arbori au fost culcați de vant pe drumuri.…

- Un autoturism a ieșit de pe drum și a cazut intr-o vale din localitatea Nicula, de langa Gherla. Pompierii din cadrul detașamentului Dej au intervenit sambata dupa amiaza la un accident rutier petrecut pe raza localitații Nicula, comuna Fizeșu Gherlii.La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Un apel la 112 a anunțat sambata seara ca un cal a cazut intr-o rapa, la Fizeșu Gherlii. Spre locul evenimentului s-a indreptat un echipaj la pompierilor de la Detașamentul din Dej, dar pe parcurs, persoana care a sunat la 112 a revenit și a anunțat ca animalul a reușit sa iasa din rapa singur. …

- Un accident rutier s-a produs joi la amiaza,intre localitațile Samboieni și Sanmartin din județul Cluj. In urma apelului la 112, la locul evenimentului a intervenit un echipaj al Pompierilor de la Detașamentul din Dej, un echipaj medical și poliția. – știre in curs de actualizare