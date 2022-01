Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale din Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca și o autospeciala a SVSU Bonțida au intervenit, sambata dimineața, pentru a stinge flacarile care au cuprins un adapost de animale din localitatea Rascruci. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 06.40.…

- Un puternic incendiu izbucnit joi seara a lasat pagube mari in urma intr-o gospodarie din Dragușeni. Dupa ce s-a dat alarma la 112, pompierii militari de la Falticeni și cei civili de la Dragușeni și Vadu Moldovei au mobilizat la fața locului patru autospeciale de stingere.Focul pornit din ...

- Un apel la 112 a anunțat miercuri seara in jurul orei 20.15 un incendiu in Gherla, la capatul strazii Hașdații. Au intervenit pompierii de la SVSU Gherla și doua echipaje de la Detașamentul de pompieri din Dej, care au intervenit cu furtunele cu apa pentru lichidarea flacarilor. Focul a izbucnit la…

- O familie din comuna Moldoveni a ramas in plina iarna fara acoperis deasupra capului. Un incendiu devastator a mistuit bunuri electrocasnice, mobilier, documente personale, dar si haine din cele 4 camere ale locuintei. Scrum a fost facut si acoperisul.

- Trei persoane din Alexeni, Ialomita, au ajuns la spital din cauza unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Militarii de la ISU Ialomita spun ca focul a fost provocat de o lumanare lasata nesupravegheata.